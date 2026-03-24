Controversia por condena contra exmilitar venezolano: cometió 11 robos de celulares

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Un ciudadano venezolano de 30 años de edad y quien sería exmilitar, está vinculado con una serie de robos cometidos durante el mes de febrero.

Los incidentes en los que estuvo involucrado ocurrieron en las comunas de La Serena y Coquimbo, en las costas de Chile.

De acuerdo con los reportes, el acusado cometía sus fechorías a bordo de una motocicleta y utilizaba una mochila de reparto para hacerse pasar por trabajador de aplicaciones de “delivery”, con la finalidad de no levantar sospechas y acercarse a sus víctimas.

Participó en 11 robos de celulares

Según lo publicado por el Diario El Día, el imputado participó en unos 16 delitos y se enfocaba principalmente en el robo de teléfonos celulares de alta gama, en su mayoría, de la marca iPhone.

Varios de sus ataques quedaron registrados en cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) reconstruir su recorrido y vincularlo directamente con los asaltos.

Tras su detención, se realizaron registros de distintos inmuebles, en los que se logró recuperar tres teléfonos celulares y la vestimenta utilizada durante los robos.

Las evidencias permitieron confirmar su participación en 11 delitos, cifra considerada en el proceso judicial.

Controvertida sentencia para el venezolano

Debido a los hechos, la Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de presidio; sin embargo, el tribunal dictó una condena de cinco años de libertad vigilada intensiva, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad.

El venezolano cumplirá la pena bajo supervisión de las autoridades, sin ingresar a un recinto penitenciario, decisión que generó inconformidad, debido al nivel de planificación de los delitos y la cantidad de golpes que dio.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, reconoció la preocupación de la ciudadanía. “Entendemos la preocupación de la ciudadanía frente a este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de delitos de alta connotación; sin embargo, respetamos plenamente la autonomía del Poder Judicial y no nos corresponde emitir juicios sobre sus resoluciones”, manifestó.

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