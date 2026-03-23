Bullying en Venezuela: ¿cómo identificarlo y ante qué institución denunciar?

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El acoso escolar, conocido como bullying, se ha vuelto un tema de máxima relevancia en Venezuela tras la difusión de numerosos casos en redes sociales.

Esta forma de violencia, que incluye burlas y agresiones físicas constantes, afecta gravemente la salud mental y física de niños y adolescentes.

Expertos advierten que para frenar este ciclo de intimidación es vital que tanto la familia como los colegios actúen de inmediato al detectar los primeros síntomas de alarma.

La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece que el primer paso ante un caso detectado debe ser la mediación. Sin embargo, cuando la violencia escala o se producen lesiones, el problema entra en el terreno legal.

¿Cómo identificar y actuar ante el bullying?

Para proteger a un menor, los padres deben estar atentos a cualquier cambio repentino en su estado de ánimo o en su condición física. La responsabilidad de detener el acoso recae en un trabajo conjunto entre los profesores, las autoridades escolares y las familias.

Si el acoso ocurre en el colegio o de forma virtual, el protocolo inicial exige que los orientadores y psicólogos de la institución intervengan. Solo si la mediación falla o si existe violencia física directa, se debe proceder a la denuncia formal ante las autoridades competentes.

Instituciones para denunciar y buscar ayuda

En Venezuela existen canales específicos para reportar estos casos y recibir asesoría legal o psicológica:

Para denuncias : se puede acudir al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, a las Defensorías del Niño o al Ministerio Público. Este último cuenta con la línea telefónica 0800-BULLYING (2855464), disponible de lunes a viernes.

: se puede acudir al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, a las Defensorías del Niño o al Ministerio Público. Este último cuenta con la línea telefónica 0800-BULLYING (2855464), disponible de lunes a viernes. Para orientación: organizaciones como Cecodap ofrecen apoyo especializado. También se puede consultar con abogados privados, psicólogos o acudir a la policía en casos de emergencia.

Aspectos legales y responsabilidad

Es importante diferenciar el acoso escolar de otros delitos. El bullying ocurre estrictamente entre menores de edad y en entornos educativos.

Según especialistas jurídicos, si un adolescente mayor de 14 años comete actos de violencia o amenazas graves, puede enfrentar responsabilidad penal. En cambio, si el niño es menor de 14 años, el caso se maneja a través del Sistema de Protección.

Las escuelas tienen la obligación legal de atender cada denuncia y no deben, bajo ninguna circunstancia, ignorar o minimizar el testimonio de la víctima. El objetivo final debe ser evitar la "revictimización" y garantizar que el proceso cuente siempre con el acompañamiento de expertos.

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