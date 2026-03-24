Ofreció dinero a una estudiante a cambio de relaciones íntimas: vigilante de escuela detenido

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Un guardia de seguridad y entrenador de una escuela resultó detenido como presunto responsable por el abuso sexual contra un estudiante.

El acusado, Tyresse Leonard Jones, habría cometido los actos en la escuela secundaria la escuela secundaria Miami Northwestern (Florida, EEUU), donde trabajaba como entrenador.

El Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade apresó al sospechoso por presuntamente solicitar actividad sexual a un estudiante menor de 18 años.

Dejó mensajes explícitos a la estudiante en las redes

Según un informe policial, Jones se comunicó con el estudiante a través de Instagram y mensajes telefónicos. Las autoridades señalaron que Jones era “alguien en quien ella confiaba”, ya que había sido su entrenador en la escuela secundaria Miami Northwestern, y que sus conversaciones al principio fueron amistosas.

Según el informe, mientras estaba en la escuela, la estudiante afirmó que a veces le pedía a Jones que hablara con sus profesores para que la excusaran de la clase una vez que terminara sus tareas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Jones intensificó la relación y pedía a su estudiante que se reuniera con él en el vestuario de la escuela.

La alumna rechazó las invitaciones, pero Jones adoptó una conducta violenta. En distintos casos, la tomó con fuerza de su chaqueta, la acorraló contra la pared y tocó el cuerpo de la joven.

El entrenador también envió mensajes sexuales explícitos por teléfono e Instagram y realizó comentarios en sus publicaciones, reseñó WPLG Local 10.

Ofreció dinero a cambio de relaciones íntimas

De igual manera, le ofreció dinero y servicios de cuidado personal, como peluquería y manicura, a cambio de actividad sexual.

“Hombre, quiero que seas mi novia. No estoy jugando contigo ni intentando ponerte a prueba, te deseo mucho”, fue uno de los mensajes que le envió a la adolescente.

“Quiero acostarme contigo muy bien. Solo estoy siendo honesto”, manifestó el acusado durante sus conversaciones.

La estudiante confirmó a las autoridades que Jones había sido su antiguo entrenador de fútbol americano.

Funcionarios de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade dijeron que el comportamiento del que se acusa a Jones “no será tolerado, ya que es contrario a la conducta profesional que esperamos de todos los empleados”.

Indicaron que los trámites de despido ya se iniciaron y se asegurará de que Jones no pueda buscar empleo en el sistema escolar en el futuro.

El sospechoso está detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

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