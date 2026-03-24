Autoridades en alerta por distribución de nuevas drogas mortales en cárceles: así operan los traficantes

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Una investigación que inició con la muerte de un recluso dentro de una cárcel del condado de Cook, en Chicago, reveló un nuevo método para el traslado de drogas consideradas mortales por las autoridades.

El cuerpo del presidiario se encontró dentro de su celda, rodeado por algunos pedazos de papel enrollado, chamuscados y esparcidos por el suelo. Además, durante la investigación, los detectives indicaron que los reclusos de ese recinto, se enfermaban de manera inexplicable.

Al mes siguiente, en febrero de 2023, otro recluso murió por fumar papel impregnado con misteriosas drogas nuevas y, en abril, falleció uno más.

"La gente moría tan rápido", dijo Justin Wilks, el investigador principal de la cárcel a New York Times.

Varios reclusos muertos dentro de cárcel de Chicago

Para finales de ese año, seis personas habían muerto de sobredosis dentro de la cárcel, lo cual puso a la penitenciaría en el ojo de la lucha contra el tráfico de drogas.

De acuerdo con la publicación, el mercado de las drogas ilegales ha evolucionado por medio del uso de químicos en laboratorios clandestinos que producen una desconcertante variedad de drogas sintéticas, no solo fentanilo, sino nuevos tranquilizantes peligrosos, estimulantes y cannabinoides complejos.

Varias drogas desconocidas pueden aparecer en las calles en un solo mes. Muchas son tan nuevas que ni siquiera son ilegales todavía, detalló el medio local.

Tras la primera muerte en la cárcel del condado de Cook, en enero de 2023, los investigadores descubrieron que las drogas eran impregnadas sobre las páginas de artículos como libros, cartas, documentos y fotografías. Cada hoja puede costar miles de dólares.

Los reclusos quemaban los papeles para fumarlos y luego sufrían convulsiones frenéticas.

Drogas mortales impregnadas en la correspondencia legal

La cárcel inició un operativo de vigilancia las 24 horas, registró más celdas y reforzó la sala de correo, inspeccionando cada artículo a mano, para prevenir más muertes. Sin embargo, los traficantes se las ingeniaron para enviar más sustancias, impregnaron la correspondencia legal.

Los oficiales descubrieron paquetes sellados que parecían haber sido enviados directamente desde Amazon, con libros cubiertos de drogas.

En 2024, el equipo de Wilks encontró una sola hoja con 10 diferentes mezclas de químicos, una combinación de opioides, depresores, cannabinoides y estimulantes.

Poco después, otro recluso murió con muchas de las mismas nuevas drogas en su organismo.

A medida que el número de muertos aumentó, la cárcel intensificó las revisiones y capacitó a los inspectores para dominar el tacto y el olfato natural del papel, con la esperanza de detectar sustancias. Las drogas eran tan nuevas que incluso los perros no podían olerlas.

A pesar de los altos costos de las drogas, varios reclusos han muerto en distintas áreas de la cárcel. Un pequeño rectángulo de papel del tamaño de una licencia de conducir puede costar hasta 800 dólares. Una hoja entera de papel puede llegar a los 10 mil dólares.

En 2024, los oficiales de la cárcel encontraron la Piedra Roseta, la hoja de papel con 10 diferentes drogas sintéticas impregnadas. "Eso es una cantidad brutal de material", dijo Christopher Pudney, científico que estudia las nuevas drogas. "Epitomiza los peligros de estas nuevas sustancias”, manifestó.

Y luego, poco después de descubrir la hoja cargada de drogas, las autoridades encontraron a Daniel Aranda Delgado, de 27 años, muerto por una sobredosis. La toxicología reveló cinco drogas diferentes en su sistema.

Desmantelan laboratorio clandestino de químicos desconocidos

Meses antes, un recluso había sido sorprendido con papel impregnado de drogas escondido en el recto. Los investigadores descubrieron que su novia le entregaba las drogas cuando lo visitaba.

En julio de 2025, agentes federales registraron una casa en un suburbio de Chicago. Encontraron papel por todas partes y una mezcladora industrial.

En el piso de abajo había una estación de envíos, con etiquetas y sobres del Servicio Postal de Estados Unidos.

Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y el condado de Cook sacaron cajas de la casa, llenas con papel y frascos ámbar llenos de líquido.

Cinco horas después, el sospechoso, Denis Joiner de 33 años de edad, estaba bajo custodia. Fue acusado de distribución de una sustancia controlada. Las autoridades lo vigilaban desde hacía varios meses e interceptaron envíos a centros penitenciarios en Carolina del Norte, Indiana e Illinois, según una denuncia penal.

Tras el arresto, los oficiales encontrando más papel en la cárcel. En total, se contabilizaron 277 páginas sospechosas.

Las autoridades aún esperan los resultados de las autopsias; sin embargo, revelaron que dos muertes en la cárcel en 2025 y una este año podrían haber sido causadas por papel impregnado con drogas aún más poderosas.

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