Capturados por el Cicpc: le quitaron la vida a un adulto mayor por su pensión y los bonos del Sistema Patria

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Un crimen atroz conmocionó en los últimos días y que cobró la vida de Humberto Mario Rodríguez, de 93 años.

A través de sus redes sociales, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó sobre la aprehensión de los presuntos responsables.

Lo mataron a golpes porque no tenía el dinero

Rico precisó que, en las labores de investigación, funcionarios del Cicpc de la Delegación Municipal El Moján lograron esclarecer el crimen y detener a los responsables.

Los implicados, una pareja que interceptó al nonagenario con la intención de robarle el dinero de su pensión y bonos del Estado.

Al notar que la víctima no cargaba el efectivo en ese momento, los atacantes decidieron asesinarlo de manera brutal utilizando un objeto contundente.

El pasado domingo 15 de marzo, la rutina de la familia Rodríguez se rompió cuando Humberto no regresó a casa tras salir al mediodía.

Luego de una búsqueda desesperada, hallaron el cuerpo sin vida del adulto mayor.

El director del Cicpc reveló que los estudios forenses realizados por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) confirmaron que presentaba múltiples heridas traumáticas causadas por golpes severos con un objeto sólido.

Autores materiales: "La Guarita" y "El Flaco"

El trabajo técnico-científico y los análisis de evidencias físicas permitieron identificar y capturar a los presuntos asesinos en la parroquia La Sierrita.

Los detenidos fueron identificados como Elisandra Josefina López López (27), apodada La Guarita, y Alberto José Martínez Méndez (32), apodado El Flaco.

Según las investigaciones, ambos planificaron el asalto bajo la creencia de que la víctima acababa de cobrar sus beneficios económicos mensuales.

Por lo que procedieron a interceptarlo y revisar sus pertenencias; sin embargo, los delincuentes, al descubrir que Humberto Mario Rodríguez no portaba el dinero en ese instante, procedieron a propinarle una golpiza mortal.

Elisandra y Alberto quedaron a la orden del Ministerio Público.

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