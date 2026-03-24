Ahora: reportan volcamiento de autobús en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho

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Una unidad de transporte sufrió un accidente en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en horas de la mañana de este martes, 24 de marzo.

De acuerdo con los reportes que circulan en las redes sociales, el autobús volcó en la vía a la altura del Helipuerto Ávila y causó un embotellamiento en el canal con sentido hacia Guarenas.

Autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y Paramédicos del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre se presentaron en el lugar para tender la emergencia y realizar la remoción del vehículo accidentado.

Se desconoce si hubo heridos tras el accidente vial. Se espera mayor información sobre el incidente.

Noticia en desarrollo.

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