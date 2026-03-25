Lo engañaron por Facebook para asesinarlo: tres hombres descubren las infidelidades de sus parejas con la víctima

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El cuerpo de Investigaciones, Cientifica, Penales Y Criminalísticas, (CICPC) ha logrado esclarecer uno de los casos más impactantes de los últimos días en el estado Portuguesa.

Lo que comenzó como un descubrimiento de infidelidad múltiple terminó en un plan de ejecución frío y calculado contra un joven de 26 años.

La investigación de la Delegación Municipal Guanare determinó un motivo pasional fuera de lo común:

Hermes Mejías mantenía relaciones sentimentales, de manera simultánea, con las parejas de tres hombres distintos.

Al descubrir que compartían al mismo "rival", José Armando Briceño (21), Alejandro José Briceño (18) y Alexander Villegas (aún por capturar) acordaron un plan conjunto para asesinarlo.

El "Modus Operandi"

Los victimarios no actuaron por impulso, sino que diseñaron una emboscada utilizando redes sociales:

Crearon una cuenta de Facebook simulando ser una mujer interesada en Hermes.

Interactuaron con él durante días para ganarse su confianza y finalmente citarlo en un lugar solitario de Guanare.

Al llegar a la cita, Hermes fue sometido y atacado con armas blancas, recibiendo múltiples heridas que le causaron la muerte instantánea.

Captura y Evidencias

Tras cometer el asesinato, los sujetos robaron la motocicleta de la víctima para intentar desviar la investigación hacia un "robo común". Sin embargo, la tecnología los delató:

El análisis de las trazas telefónicas y las experticias digitales en Facebook permitieron identificar a los hermanos Briceño.

Al momento de la detención, los funcionarios hallaron partes y piezas de la moto de Hermes que ya estaban intentando ocultar o desvalijar.

El caso, quedó a la orden del Ministerio Público.

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