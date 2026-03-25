Precios del petróleo Brent y Texas este 25 de marzo: cotizaciones generan alerta

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Los precios del crudo registraron una caída este 25 de marzo, reflejando la incertidumbre que domina el mercado energético internacional.

El petróleo WTI se posicionó cerca de los 88.71 dólares por barril, mientras que el Brent también disminuyó a 99.49 dólares, ambos con formas moderadas respecto a la jornada anterior.

Dicho comportamiento evidencia una dinámica impulsada por factores externos más que por cambios estructurales en la oferta.

Factores geopolíticos detrás de los cambios

El principal motor de estas variaciones ha sido la tensión entre Estados Unidos e Irán. Las versiones contradictorias sobre posibles acuerdos diplomáticos han generado un ambiente de desconfianza entre los inversionistas, lo que impacta directamente en la cotización del petróleo.

Uno de los puntos más sensibles en el panorama actual es el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo. Cualquier interrupción en esta zona puede afectar significativamente el suministro global, lo que aumenta la presión sobre los precios del crudo.

Este factor geográfico se ha convertido en un elemento determinante para el comportamiento del mercado, ya que conecta a los principales productores de petróleo con los mercados internacionales.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también han tenido impacto en las cotizaciones. El anuncio de un aplazamiento de acciones militares provocó inicialmente una caída en los precios.

Por esta razón, expertos del sector energético coinciden en que el mercado petrolero continuará siendo volátil en el corto plazo.

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