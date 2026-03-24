Precios del petróleo Brent y Texas este 24 de marzo: valores reflejan tensión global

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Los precios del petróleo registran este 24 de marzo un comportamiento alcista en los mercados internacionales, impulsados por la incertidumbre geopolítica.

El barril de Brent se ubica en 101,47 dólares, con un incremento de 1,53%, mientras que el crudo WTI alcanza los 89,70 dólares, con una subida de 1,78% en la jornada. Este avance confirma la reacción de los inversionistas ante los riesgos en el suministro energético global.

Las fluctuaciones recientes están estrechamente relacionadas con la tensión entre Estados Unidos e Irán, especialmente por las versiones contradictorias sobre posibles negociaciones diplomáticas.

La importancia estratégica del estrecho de Ormuz aumenta la preocupación, ya que cualquier interrupción en esta zona podría afectar el suministro de petróleo a nivel mundial.

Asimismo, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el aplazamiento de acciones militares influyeron en el mercado, generando inicialmente una caída en los precios. Sin embargo, la negativa de Irán a confirmar dichas negociaciones volvió a generar incertidumbre, impulsando nuevamente las cotizaciones.

Analistas coinciden en que el mercado petrolero seguirá mostrando volatilidad en el corto plazo, condicionado por factores políticos y militares. La falta de acuerdos claros mantiene a los inversionistas atentos a cualquier novedad que pueda alterar el equilibrio entre oferta y demanda.

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