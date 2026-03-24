Cierran el Santo Sepulcro en Jerusalén: aumentan los ataques entre Irán e Israel

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En un hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional, el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de la cristiandad, permanece cerrado al público este marzo de 2026.

La medida, adoptada por las autoridades locales ante el grave deterioro de la seguridad en la región, responde a la escalada de ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha puesto en riesgo directo la integridad de los lugares de culto y de los civiles.

Informes recientes confirman que el intercambio de proyectiles y la actividad bélica en zonas adyacentes a Jerusalén obligaron a suspender el acceso al templo. El temor a impactos colaterales de misiles iraníes ha encendido las alarmas sobre la protección del patrimonio religioso universal.

Aunque históricamente el templo ha enfrentado cierres puntuales, la dimensión actual es distinta debido a las tensiones militares activas con tecnología de largo alcance.

El cierre afecta un momento sensible del calendario religioso, interrumpiendo siglos de peregrinación casi ininterrumpida.

Un golpe al equilibrio interreligioso

El Santo Sepulcro no es solo un símbolo cristiano; es un ejemplo único de convivencia. Tradicionalmente, la custodia de sus llaves ha estado en manos de familias musulmanas, un equilibrio que hoy se ve alterado por la crisis.

La clausura del recinto, construido en el siglo IV, genera efectos en cadena que trascienden lo espiritual, ya que el turismo religioso, motor de la Ciudad Vieja, se encuentra totalmente paralizado.

Además, la gestión de los espacios sagrados en Jerusalén es uno de los puntos más sensibles de la política global y el complejo sistema de acuerdos entre las distintas confesiones que comparten el templo se ve suspendido por la emergencia.

"El cierre del Santo Sepulcro no solo representa una medida de seguridad, sino un recordatorio del impacto que los conflictos contemporáneos tienen sobre los símbolos más profundos de la humanidad", señala el reporte sobre la situación actual.

Mientras el mundo observa con preocupación, el silencio reina en la geografía espiritual de Jerusalén.

La reapertura del templo dependerá exclusivamente de la evolución del conflicto en la región. Por ahora, el destino de miles de fieles y el dinamismo de la ciudad permanecen en pausa, a la espera de un cese al fuego que garantice la seguridad de los lugares santos.