Precios del petróleo Brent y Texas este 23 de marzo: así cierra la jornada

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El mercado energético internacional experimentó este lunes una notable reducción en los precios de los principales crudos de referencia como Brent y Texas.

El barril de petróleo Brent, referencia para el mercado europeo, cerró la sesión en el International Exchange (ICE) de Londres con una baja del 10,92 %.

El precio para entrega en mayo se situó en 99,94 dólares, lo que representa una caída de 12,25 dólares en comparación con el cierre del viernes anterior.

Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un descenso del 10 %, y finalizó la jornada en 88,13 dólares por barril. Al cierre de las operaciones, los contratos de futuros para el mes de mayo restaban 10 dólares respecto al valor de la jornada previa.

Factores geopolíticos y anuncios oficiales

La tendencia a la baja se consolidó tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de postergar las acciones militares contra activos estratégicos, informó la agencia EFE.

El mandatario resolvió "aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán" mientras se exploran vías de negociación.

A pesar de que el mercado reaccionó positivamente al anuncio de Washington, las autoridades en Teherán ofrecieron una versión distinta. Representantes de Irán advirtieron que, si bien existe una oferta de acercamiento, "aunque ha habido una oferta de contactos, no hay actualmente conversaciones".

La estabilidad del estrecho de Ormuz continúa siendo el punto crítico para los analistas. El conflicto iniciado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo observación esta ruta marítima fundamental para el comercio de crudo.

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