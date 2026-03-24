Arrancan detenciones del ICE en aeropuertos: aquí los detalles del primer arresto

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La parálisis presupuestaria en Washington alcanza un punto crítico que afecta directamente la operatividad de los principales aeropuertos del país. Ante la ausencia masiva de agentes de la Administración para la Seguridad en el Transporte (TSA), quienes trabajan sin percibir salario desde hace seis semanas, la administración federal moviliza recursos alternativos.

Esta medida busca reducir las esperas que superan las cinco horas en puntos de control estratégicos durante las horas pico de la mañana y la tarde. Sin embargo, la integración de personal especializado en control migratorio en tareas de seguridad civil despierta una fuerte controversia en la opinión pública.

Testigos confirman las detenciones del ICE hoy en aeropuertos de EEUU, tras el arresto de una madre frente a su hija en la terminal de San Francisco. Según, indica que agentes vestidos de civil realizaron la intercepción anoche, lo que intensifica el temor entre la comunidad de viajeros indocumentados.

Actualmente, se desconoce si sufrió lesiones la mujer durante la detención. Aunque se confirmó que la agencia no pudieron precisar el motivo del arresto de la migrante.

¿Dónde operan las detenciones del ICE hoy en aeropuertos de EEUU?

El despliegue federal abarca nodos logísticos fundamentales como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el John F. Kennedy en Nueva York. También se reporta presencia activa en Chicago-O’Hare, Newark Liberty y el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, donde las filas bloquean los pasillos.

Tom Homan, encargado de la seguridad fronteriza, confirmó que al menos 50 efectivos del ICE cubrirán turnos en cada una de estas sedes para gestionar multitudes. Aunque las autoridades afirman que los agentes solo verifican identificaciones, la presencia de oficiales armados en las filas de espera eleva la tensión ambiental.

En Nueva Orleans, la crisis obliga a los pasajeros a dormir en las terminales para no perder sus vuelos ante la escasez de personal capacitado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica esta acción como un "multiplicador de fuerzas" necesario para mantener los aeropuertos abiertos durante el estancamiento político.

¿Qué funciones cumplen los agentes ICE en aeropuertos de EEUU?

Los oficiales de inmigración asumen tareas de supervisión de filas y control de accesos, funciones que tradicionalmente corresponden a empleados civiles de la TSA. No obstante, portavoces de la agencia aclaran que estos efectivos no poseen capacitación para operar máquinas de rayos X o magnetómetros de alta precisión.

El sindicato de empleados gubernamentales condena el plan presidencial y califica como "peligroso" el reemplazo de técnicos certificados por agentes de control migratorio. Esta situación ocurre mientras más de 350 agentes de seguridad aeroportuaria renuncian a sus puestos por la falta de pagos desde mediados de febrero.

Donald Trump defiende el despliegue a través de sus redes sociales y acusa a la oposición demócrata de retener los fondos para la seguridad nacional. El mandatario vincula la operatividad de los viajes con la aprobación de presupuestos destinados estrictamente a la vigilancia fronteriza y el control de extranjeros.

¿Cómo evitar riesgos ante las detenciones del ICE en aeropuertos?

Organizaciones civiles recomiendan a la población vulnerable evitar los viajes aéreos nacionales mientras persista la presencia de agentes de civil en las terminales. El incidente en San Francisco, donde los oficiales se negaron a identificarse ante los presentes, marca un precedente de opacidad en los procedimientos actuales.

Expertos legales advierten que, bajo la ley Real ID, cualquier persona sin estatus legal enfrenta obstáculos insalvables para abordar aerolíneas comerciales en rutas internas. Por ello, la estancia en áreas previas a los controles de seguridad se convierte en una zona de alta vulnerabilidad para arrestos administrativos.

La incertidumbre sobre los tiempos de espera obliga a los ciudadanos a llegar hasta cuatro horas antes de la salida programada de sus vuelos. Mientras el Congreso no logre un acuerdo financiero, el paisaje de los aeropuertos estadounidenses seguirá dominado por la vigilancia federal y las protestas de los trabajadores.

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