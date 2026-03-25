IRS confirma reducción del Crédito por Hijos para contribuyentes con ITIN: conoce los nuevos montos

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Las familias que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) se enfrentarán a un cambio importante en sus reembolsos este año.

Con la llegada de la ley conocida como "One Big Beautiful Bill" (OBBB), las reglas para calificar para el Crédito Tributario por Hijos (CTC) se han vuelto más estrictas, limitando el acceso al monto máximo para aquellos que no tienen un Número de Seguro Social (SSN).

Nuevos requisitos de Seguro Social reducen el beneficio del Crédito Tributario por Hijos (CTC)

A diferencia de años anteriores, la normativa para el año fiscal 2025 establece que, para poder reclamar el crédito completo de hasta $2.200 por hijo, tanto el menor como el contribuyente que lo reclama deben tener un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar, reseña Tax Policy Center.

Según el Internal Revenue Service (IRS) en sus guías de 2025 y 2026, si un dependiente tiene un ITIN en lugar de un SSN, el contribuyente no podrá solicitar el CTC tradicional ni su parte reembolsable (ACTC).

En su lugar, los padres que presentan sus impuestos con ITIN solo podrán acceder al Crédito para Otros Dependientes (ODTC).

Este beneficio es considerablemente menor, indica Turbo Tax, ya que ofrece un máximo de $500 por dependiente y, además, no es reembolsable; es decir, solo reduce la deuda tributaria, pero no genera un cheque de reembolso si el impuesto es cero.

Impacto en familias de estatus mixto

El portal de servicios fiscales TurboTax y firmas como Jackson Hewitt confirman que las familias de "estatus mixto" —donde al menos uno de los padres tiene un SSN pero otros miembros usan ITIN— deben ser estratégicas.

Si el hijo tiene un SSN válido, la familia aún puede calificar para el crédito de $2.200, siempre que el padre que lo reclama también tenga un SSN.

"La nueva ley asegura que el crédito se indexe por inflación, pero añade una barrera de elegibilidad estricta basada en el número de identificación fiscal", señalan analistas del Tax Policy Center.

¿Cómo queda el monto del CTC y el crédito para otros dependientes?

Tipo de Crédito Monto Máximo Requisito de Identificación Reembolsable Crédito por Hijos (CTC) $2.200 SSN (Hijo y contribuyente) Sí (hasta $1.700) Crédito Otros Dependientes $500 ITIN o SSN No

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