Retiro ampliado en Trader Joe’s, Kroger y Walmart: lista de alimentos con vidrio y códigos para revisar tu congelador

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Una de las alertas alimentarias más extensas de los últimos meses en Estados Unidos ha escalado, lo que comenzó como una medida preventiva ahora abarca casi 47 millones de libras de productos congelados populares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA) han confirmado que la causa de la contaminación en productos de Trader Joe’s, Kroger y otras marcas son fragmentos de vidrio hallados en ingredientes vegetales.

El origen del problema: zanahorias contaminadas

Tras una investigación exhaustiva de las autoridades federales, se determinó que la fuente de la contaminación fue un lote de zanahorias utilizado como ingrediente base.

Ajinomoto Foods North America, el fabricante detrás de estas marcas, ha extendido la retirada tras recibir múltiples quejas de consumidores que encontraron pedazos de vidrio de diversos tamaños en sus alimentos.

¿Cuáles son los productos afectados?

La alerta incluye un total de 16 artículos distintos distribuidos en más de 24 estados, con especial énfasis en la zona tri-estatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut).

Los productos se vendieron bajo las siguientes etiquetas:

Trader Joe’s

El arroz frito con verduras de Trader Joe's por sí solo suma casi 10 millones de libras.

Kroger

Ling Ling

Tai Pei

Lista de productos clave a revisar en tu congelador:

Vegetable Fried Rice (Arroz frito con verduras) – Más de 400,000 cajas afectadas.

(Arroz frito con verduras) – Más de 400,000 cajas afectadas. Chicken Fried Rice (Arroz frito con pollo).

(Arroz frito con pollo). Japanese Style Fried Rice (Arroz frito estilo japonés).

(Arroz frito estilo japonés). Chicken Shu Mai.

Dato para tu seguridad: Revisa el sello de inspección del USDA en el empaque. Si ves los códigos P-18356, P-18356B o P-47971, el producto no es seguro para el consumo.

Nivel de riesgo

La FDA ha clasificado esta situación como una Retirada de Clase II.

Esto significa que, si bien el riesgo de consecuencias mortales es remoto, el consumo de estos fragmentos puede provocar lesiones físicas temporales o problemas de salud que requieran atención médica reversible (cortes en boca, garganta o problemas digestivos).

¿Qué hacer si tienes estos productos?

Si resides en EEUU y sospechas que tienes uno de estos artículos, sigue estos pasos de inmediato:

No los consumas: incluso si no ves fragmentos a simple vista, el riesgo de lesiones internas es alto. Identifica el código: busca los números de establecimiento mencionados arriba (P-18356, etc.). Desecho o devolución: puedes tirar el producto a la basura (asegurándote de que nadie más lo recoja) o llevarlo a la tienda donde lo compraste. Reembolso: trader Joe’s y Kroger suelen ofrecer reembolsos totales por productos sujetos a retiradas de seguridad, incluso sin presentar el recibo físico en muchos casos. Atención médica: si ya consumiste el producto y sientes molestias, consulta a un médico de inmediato. Cómo reportar una lesión: Los consumidores pueden reportar incidentes directamente a través del portal de la FDA (Safety Reporting Portal) o llamar al coordinador de quejas del consumidor de su estado.

Derechos del consumidor: Es vital recordar a la audiencia que el estatus legal no es un impedimento para realizar una queja ante la FDA o solicitar un reembolso en un supermercado. Las leyes de protección al consumidor y seguridad alimentaria protegen a todos los residentes por igual.

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