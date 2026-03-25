Nuevas reglas en JFK y Newark: ¿Cómo funciona el plan de choque de Nueva York contra el despliegue de ICE?

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La situación en los aeropuertos de la Gran Manzana ha cambiado drásticamente esta semana.

Mientras los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comienzan a patrullar las terminales del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Newark, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha lanzado una ofensiva legal y social para proteger a la comunidad inmigrante, a la que califica como víctima de una "extralimitación federal".

El conflicto: agentes de ICE en funciones de la TSA

La administración de Donald Trump ordenó el despliegue de cientos de agentes de ICE en más de una docena de aeropuertos principales del país el pasado lunes 23 de marzo de 2026.

Según informes de CBS New York y la agencia Reuters, esta medida se debe a la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), provocada por un cierre parcial del gobierno que ha dejado a miles de empleados sin salario.

Aunque el "Zar de la Frontera", Tom Homan, aseguró a los medios que los agentes de ICE se limitarían a controlar multitudes y verificar identidades para agilizar las filas, la alcaldía de Nueva York ha expresado su total desacuerdo.

"ICE no tiene cabida en nuestros aeropuertos. Nuestra ciudad sigue siendo un santuario y no permitiremos que se use la crisis administrativa para intimidar a nuestros vecinos", afirmó Mamdani a través de sus canales oficiales.

El alcalde Mamdani ha activado el "Escudo de la Ciudad" en Nueva York

En una respuesta rápida, le pidió a Faiza Ali, la comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, que lidere un equipo de respuesta interagencial.

Esta acción tiene como objetivo asegurarse de que los agentes federales no realicen "barridos migratorios" bajo el pretexto de la seguridad en los aeropuertos.

Entre las acciones concretas anunciadas por la Alcaldía de Nueva York se encuentran:

Asistencia legal directa: La actualización de las directrices de la ciudad y la promoción de la línea directa de ayuda legal (800-354-0365).

Campaña "Conoce tus Derechos": La distribución de más de 32,000 folletos informativos en 10 idiomas en centros comunitarios y religiosos.

Restricción de acceso: Una orden ejecutiva que prohíbe a agentes federales ingresar a propiedades municipales (incluyendo ciertos estacionamientos y áreas de servicios en aeropuertos bajo control de la ciudad) sin una orden judicial firmada.

Reacciones y tensión federal ante nuevas funciones del ICE en aeropuertos de Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha perdido tiempo en responder. En un comunicado oficial desde Washington, el DHS criticó duramente la postura de Mamdani, acusándolo de "convertir a Nueva York en un refugio para delincuentes".

Según datos del DHS mencionados por fuentes gubernamentales, hay miles de extranjeros bajo custodia estatal con órdenes de detención activas que la ciudad se niega a cumplir debido a sus leyes de Ciudad Santuario.

Por otro lado, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han mostrado su apoyo al alcalde, argumentando que los agentes de ICE no tienen la capacitación adecuada para la seguridad aérea y que su presencia solo provoca caos y desconfianza en la comunidad.

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