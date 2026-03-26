¿Quiénes lo cobran?  Patria activa bono especial de marzo 2026 por más de 41.000 bolívares

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El Sistema Patria activó este jueves 26 de marzo de 2026 el desembolso de un bono especial de marzo 2026 por más de 41.000 bolívares.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Patria activa bono especial de marzo 2026

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital confirmó la asignación de este estipendio que llega a ciertos trabajadores de la administración pública.

De acuerdo con el reporte, se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes en curso.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores de empresas estratégicas del Estado y aquellos que forman parte de la nómina especial.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores del sector público con cargos de confianza, personal militar, docentes activos del Ministerio para la Educación que participan en planes de formación específicos, como el de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, entre otros.

El monto asignado para este período es de 41.500,00 bolívares que, al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), equivale a 88,94 dólares.

"Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, marzo 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado, nómina especial. Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos. MONTO: 41.500,00 Bs.", se lee en la publicación.

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