Llega un nuevo avión con repatriados desde Phoenix, Arizona este 25 de marzo

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Este miércoles 25 de marzo de 2026, aterrizó un nuevo grupo de repatriados provenientes de Phoenix, Arizona, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte oficial, en este vuelo de repatriación llegaron 171 venezolanos.

Los retornados aterrizaron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira.

Llega un nuevo avión con repatriados desde Phoenix, Arizona

Este grupo de repatriados está integrado por 129 hombres, 35 mujeres, dos niños, tres niñas, un adolescente y un infante; se trata del vuelo 127.

Se debe recordar que el pasado lunes 23 de marzo de 2026 regresaron desde Miami al país 131 venezolanos y venezolanas, de los cuales seis son niños y niñas.

Es importante mencionar que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

En ese sentido, reciben la atención médica por parte de las instituciones nacionales y luego son trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.



Este importante trabajo de reunificación familiar garantiza que cada ciudadano llegue sano y salvo a su hogar.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso.

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