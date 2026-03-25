Inician pagos con bonificaciones para el sector educativo este 25 de marzo: confirman acreditación de nómina

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La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) informó este miércoles 25 de marzo de 2026 el inicio del proceso de acreditación de pagos y bonificaciones.

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios confirmó que los fondos están siendo procesados mediante el Sistema Patria hacia las distintas entidades bancarias del personal docente, administrativo y obrero.

Inician pagos con bonificaciones para el sector educativo

"La Dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria, en las distintas entidades bancarias, las siguientes nóminas", se lee en parte del escrito.

De acuerdo con la información suministrada por la dirección universitaria, el proceso de acreditación abarca cinco conceptos fundamentales para los trabajadores de la casa de estudios:

Segunda quincena de marzo. Cestaticket: Con un monto establecido de 17.450,00 Bs. Becas: Correspondientes al beneficio estudiantil y de formación. Guardería: Pago del beneficio para los hijos del personal. Bonificaciones: Ajustes y bonos pendientes del mes.

Se debe recordar que previamente, la institución universitaria informó sobre las asignaciones aprobadas.

Además, se prevé que este mismo 25 de marzo se inicie la entrega de varios pagos para el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación (Mppe).

Igualmente, @Gremio_Educativo informó a través de su cuenta en Instagram sobre las próximas asignaciones por parte del Sistema Patria.

Los detalles corresponden a un comunicado emitido por la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA).

La Dirección de Talento Humano informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas:

Segunda quincena del mes de marzo de 2026, en todas las condiciones. Bono de alimentación y bono asistencial del mes de marzo (monto: 17.450 bs para dedicación tiempo completo). Becas Primas (bono nocturno, guarderías, entre otros)

Cabe señalar que no se tiene fecha ni hora efectiva de dichos pagos.

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