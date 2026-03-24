Pago oficial para el sector educativo: próximas acreditaciones en cuentas nóminas

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En las próximas horas está prevista la asignación de una serie de pagos para el sector educativo venezolano.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre la aprobación por parte del Sistema Patria.

Informan sobre los próximos abonos en cuentas nóminas para el sector educativo

Al respecto, se refirieron a los últimos pagos que corresponden al mes en curso.

"La dirección de Recursos Humanos informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas", se lee en parte de la publicación.

Según el comunicado oficial, las siguientes asignaciones fueron aprobadas para su desembolso por parte del Sistema Patria:

Segunda quincena de marzo de 2026. Cestaticket: Con un monto específico de 17,450,00 bolívares. Becas. Guardería. Bonificaciones.

De igual modo, se prevé que este mismo 25 de marzo se inicie la entrega de varios pagos para el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación (Mppe).

Igualmente, @Gremio_Educativo informó a través de su cuenta en Instagram sobre las próximas asignaciones por parte del Sistema Patria.

Los detalles corresponden a un comunicado emitido por la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA).

"La Dirección de Talento Humano informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas:

Segunda quincena del mes de marzo de 2026, en todas las condiciones. Bono de alimentación y bono asistencial del mes de marzo (monto: 17.450 bs para dedicación tiempo completo) Becas Primas (bono nocturno, guarderías, entre otros)

Cabe señalar que no se tiene fecha ni hora efectiva de dichos pagos.

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