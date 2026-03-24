Inameh prevé máximas de 37°C y lluvias con descargas eléctricas en estas regiones del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su pronóstico para este martes 24 de marzo de 2026 que habrá máximas de 37°C y lluvias con descargas eléctricas sobre varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte, durante la mañana continúa sobre Venezuela cielo despejado y algunas áreas con nubosidad parcial.

Asimismo, se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones dispersas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, sur de Amazonas, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, en horas de la tarde y noche se prevén formaciones nubosas con probabilidades de precipitaciones de intensidad variable, y en ocasiones con descargas eléctricas, principalmente en partes de la Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, sureste de Bolívar, sur de Amazonas, Los Andes y sur de Zulia.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se espera cielo parcialmente despejado en horas de la mañana. Sin descartar algunas precipitaciones dispersas en horas de la tarde y noche.

El mapa del calor: 37°C en gran parte del país

Según el cuadro de temperaturas extremas, gran parte del territorio nacional experimentará un calor riguroso:

Llanos y Occidente: San Juan de los Morros, San Carlos, Guanare y Barinas registrarán constantes de 37°C.

Zona Norte Costera: La Guaira y Valencia también reportarán picos de 36°C, lo que aumenta la sensación térmica en las zonas de playa.

Caracas: La capital mantendrá una temperatura más moderada de 28°C, con una mínima hasta los 17°C.

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