Clima

Inameh prevé máximas de 37°C y lluvias con descargas eléctricas en estas regiones del país

Durante las primeras horas de este 24 de marzo, predomina un cielo mayormente despejado.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 07:52 am
Inameh prevé máximas de 37°C y lluvias con descargas eléctricas en estas regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su pronóstico para este martes 24 de marzo de 2026 que habrá máximas de 37°C y lluvias con descargas eléctricas sobre varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte, durante la mañana continúa sobre Venezuela cielo despejado y algunas áreas con nubosidad parcial.

Asimismo, se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones dispersas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, sur de Amazonas, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, en horas de la tarde y noche se prevén formaciones nubosas con probabilidades de precipitaciones de intensidad variable, y en ocasiones con descargas eléctricas, principalmente en partes de la Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, sureste de Bolívar, sur de Amazonas, Los Andes y sur de Zulia.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se espera cielo parcialmente despejado en horas de la mañana. Sin descartar algunas precipitaciones dispersas en horas de la tarde y noche.

El mapa del calor: 37°C en gran parte del país

Según el cuadro de temperaturas extremas, gran parte del territorio nacional experimentará un calor riguroso:

  • Llanos y Occidente: San Juan de los Morros, San Carlos, Guanare y Barinas registrarán constantes de 37°C.

  • Zona Norte Costera: La Guaira y Valencia también reportarán picos de 36°C, lo que aumenta la sensación térmica en las zonas de playa.

  • Caracas: La capital mantendrá una temperatura más moderada de 28°C, con una mínima hasta los 17°C.

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