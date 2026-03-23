Lunes de calor: Inameh reporta temperaturas máximas de hasta 39°C este 23 de marzo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reporta en su pronóstico regional para este lunes 23 de marzo de 2026 una jornada de intenso calor en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico de temperaturas extremas, el termómetro alcanzará picos de 39°C, lo que consolida un inicio de semana marcado por la estabilidad atmosférica y la fuerte incidencia solar en vísperas de los días principales de la Semana Santa.

Pronóstico del Inameh lunes 23 de marzo

Según el reporte oficial, una masa de aire seco y la incidencia directa de los rayos solares llevarán las temperaturas máximas hasta los 39°C en los llanos centrales, occidentales y la región zuliana.

El Inameh no descarta algunos mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente al final de la tarde sobre el Esequibo, Bolívar, Amazonas, sur del Lago de Maracaibo, Táchira y Mérida.

Por otra parte, y sobre la Gran Caracas y la región central, se estiman temperaturas oscilando entre los 29°C y 32°C.

Además, se prevé que la nubosidad sea escasa durante todo el día, con vientos alisios del noreste que podrían llegar a las zonas costeras al caer la tarde.

Mientras que para las próximas seis horas el Inameh prevé cielo despejado en la mayor parte del país, y algunas áreas parcialmente nubladas.

Asimismo, se espera desarrollo nuboso con posibles precipitaciones dispersas, especialmente en áreas al norte de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, Delta Amacuro, los Andes y Zulia.

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