Aumento salarial en Venezuela: ¿Es posible elevar el ingreso y cubrir la canasta básica?

Suscríbete a nuestros canales

Representantes del sector empresarial y especialistas en economía evalúan actualmente diversas estrategias en medio de las expectativas por el incremento salarial en Venezuela.

En tal sentido, Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la OIT y expresidente de Fedecámaras, aclaró que la potestad legal para decretar un ajuste recae únicamente en el Ejecutivo Nacional.

"Nosotros podemos recomendar y proponer ideas, pero al final la decisión depende exclusivamente del presidente, lo cual en estos momentos es una decisión muy compleja", precisó en el programa Shirley Radio.

Expectativas sobre montos propuestos

Respecto a las solicitudes de elevar el sueldo a montos cercanos a la canasta básica, el representante empresarial señaló que no es posible alcanzar cifras de 900 dólares de forma inmediata.

Roig sostuvo que se requiere una discusión técnica para separar el aumento presente de las deudas acumuladas, por lo que indicó que "es difícil que tú aumentes a un trabajador hoy si lo que estás haciendo es pagar todo el pasado que tiene acumulado".

Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros coincidió en que cualquier ajuste debe ser paulatino para no comprometer la operatividad de las instituciones. Oliveros destacó que la estabilidad de precios es la herramienta más efectiva, aseverando que «la mejor política salarial es una inflación baja, ese es el primer punto".

Factores para la determinar el ingreso

Para establecer un monto acorde, Oliveros sugiere analizar el flujo de caja del Estado proveniente de impuestos, petróleo y minerales. El análisis debe equilibrar el bienestar del trabajador con la sostenibilidad del empleador.

"Tú necesitas construir un régimen de trabajo y régimen prestacional equilibrado", puntualizó el economista, quien añadió que mientras avanza el diálogo, el Estado cuenta con mejores flujos para entregar paliativos a través de bonificaciones.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube