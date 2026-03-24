Entregan rehabilitado el Cementerio General del Sur: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó este lunes las obras de rehabilitación del Cementerio General del Sur, en Caracas.

Los trabajos en el camposanto más antiguo de la capital contemplaron un abordaje multidisciplinario para garantizar un espacio digno y seguro para los ciudadanos.

Entre las mejoras destacan:

Instalación de nuevos puntos de control con despliegue permanente de cuerpos de seguridad para el resguardo de los visitantes.

Recuperación total del sistema eléctrico y asfaltado de las avenidas principales y senderos internos.

Limpieza profunda de panteones históricos y mantenimiento de áreas verdes para facilitar el acceso a las parcelas.

Transformación del sector Santa Eduviges

De manera simultánea, la mandataria entregó las mejoras realizadas en la comunidad de Santa Eduviges, fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular organizado.

En esta zona, la inversión se enfocó en:

Rehabilitación de fachadas, pintura y embellecimiento de viviendas y locales comerciales.

Optimización del sistema de aguas servidas y recuperación de canchas deportivas para el esparcimiento de la juventud.

Ejecución de un muro de contención para mitigar riesgos durante la próxima temporada de lluvias.

Compromiso con la parroquia

Durante el recorrido, la presidenta encargada reafirmó que estas acciones buscan recuperar la memoria histórica de la ciudad y atender directamente las necesidades de las comunidades parroquiales.

Con la culminación de estas obras, el Gobierno Nacional asegura espacios públicos de calidad y una infraestructura más resiliente para los habitantes de Santa Rosalía.