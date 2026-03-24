Aterriza un nuevo vuelo con más de 130 repatriados provenientes de Miami: detalles aquí

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Este lunes 23 de marzo, el aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió un nuevo contingente de venezolanos provenientes de los Estados Unidos.

Se trata del vuelo número 126 bajo el esquema de repatriación y deportación que se ha mantenido activo desde el año pasado.

A diferencia de otros traslados que suelen hacer escalas técnicas, este vuelo aterrizó directamente desde Miami, Florida, trayendo a ciudadanos que se encontraban en procesos de deportación tras los recientes cambios en las políticas migratorias de la administración estadounidense.

Entre los retornados se encontraban 115 hombres, 10 mujeres, 1 niño, 3 niñas y 2 lactantes, quienes tras el desembarque fueron sometidos a los protocolos de ingreso establecidos por las autoridades.

Tras el desembarque, las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz activaron los controles de rigor:

Túnel Migratorio: Verificación de identidad y estatus legal de cada pasajero.

Atención Social: Una vez chequeados, se coordinó el traslado de los ciudadanos hacia sus ciudades de origen dentro del territorio nacional.

Seguridad: Funcionarios de diversos organismos custodiaron el proceso para asegurar el orden en la terminal aérea.

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