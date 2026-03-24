Aprueban estos cuatro pagos para los docentes: monto de Cestaticket para marzo

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Una actualización fue emitida este lunes sobre los procesos administrativos correspondientes al cierre del tercer mes del año para los docentes fue emitida este lunes.

Según informó @Gremio_Educativo a través de su cuenta en Instagram, se dieron a conocer cuatro pagos por parte del Sistema Patria. Estos son los siguientes:

La segunda quincena del mes de marzo de 2026, en todas las condiciones", lo que garantiza la cobertura de la totalidad de la nómina ordinaria para el cierre del periodo mensual.

En segundo lugar, se validó el pago de las asignaciones correspondientes al Bono de alimentación y bono asistencial del mes de marzo, con un monto de 17.450 bolívares para la dedicación tiempo completo.

Asimismo, a estos conceptos se suman las partidas destinadas a becas y diversas primas legales, entre las que destacan el bono nocturno, guardería, entre otros, según especifica el reporte de la institución.

A pesar de la validación administrativa de las nóminas por parte del sistema centralizado, la Dirección de Talento Humano aclaró que la disponibilidad de los fondos en las cuentas bancarias de los trabajadores no es inmediata y que no se tiene, de momento, fecha ni hora efectiva de dichos pagos".

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