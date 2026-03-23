Reportan fluctuación eléctrica en Caracas y varias zonas del país este 23 de marzo: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Varias fallas en el suministro eléctrico fueron reportadas en la tarde de este lunes tanto en la capital venezolana como en diversas zonas del país.

Usuarios a través de la red social X y otras plataformas informaron sobre la inestabilidad del servicio en el Área Metropolitana de Caracas y el estado Miranda.

Sin embargo, se fueron confirmando reportes similares en zonas costeras y del oriente del país, específicamente en La Guaira, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, entre otros.

De acuerdo con los testimonios recopilados en redes sociales, los ciudadanos señalaron que, tras una primera incidencia, que ocurrió después de la 1:10 de la tarde, otro reporte se dio pasadas las 3.

De momento, la Corporación Eléctrica Naciomal (Corpoelec) no ha dado detalles sobre los reportes sobre las fallas que presentados durante la tarde de este lunes.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube