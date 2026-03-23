Comunicado: Venezuela se solidariza con Colombia por el accidente aéreo en Puerto Leguízamo

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez, expresó su solidaridad y pesar con el pueblo y Gobierno de Colombia, tras el lamentable accidente aéreo ocurrido este lunes 23, en Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo.

En un comunicado, el Estado venezolano manifestó “sus sinceras condolencias a las familias de los efectivos del Ejército Nacional y de la tripulación de la Fuerza Aeroespacial de Colombia fallecidos en este trágico siniestro”.

Comunicado

La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en nombre del Gobierno y el pueblo venezolano, expresa su más profunda solidaridad y pesar al pueblo y al Gobierno de la República de Colombia, tras el lamentable accidente aéreo ocurrido este lunes, 23 de marzo de 2026, en Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo.

Venezuela manifiesta sus sinceras condolencias a las familias de los efectivos del Ejército Nacional y de la tripulación de la Fuerza Aeroespacial de Colombia fallecidos en este trágico siniestro. En estos momentos de incertidumbre y dolor, nuestras oraciones acompañan a los heridos, elevando votos por su pronta y total recuperación.

El pueblo venezolano se une al luto que hoy embarga a la nación colombiana, reafirmando el valor de la vida y la integridad de quienes sirven con honor a su patria.

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