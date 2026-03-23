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Este lunes 23 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció sobre el aumento salarial en Venezuela.

Cabello fue enfático durante la movilización que partió desde la Plaza Morelos, que exige el levantamiento total de las sanciones a Venezuela, al señalar que el estancamiento de los ingresos no es una decisión política, sino una consecuencia directa de las sanciones internacionales.

Según el dirigente, el levantamiento del bloqueo es la llave maestra que permitiría al Gobierno nacional atender "de manera directa y mucho mejor" las necesidades económicas de la clase obrera y los pensionados.

Lo que dijo Diosdado Cabello este 23 de marzo sobre el aumento salarial en Venezuela

Cabello reafirmó que con el levantamiento de sanciones se podrá atender mejor el tema de “la salud, la educación, el tema de los salarios, el tema eléctrico, de vialidad; todos los problemas podrían ser atendidos mucho mejor y de manera directa si Venezuela no tuviese las sanciones que tiene”, expresó según lo refiere CMD en su sitio web.

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