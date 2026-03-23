"Aumento salarial no puede ser de $100": economista advierte que esto sería una "alegría momentánea"

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El economista Oscar Doval expresó su posición sobre un posible aumento de salario mínimo a 100 dólares mensuales.

En una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, compartió como esto puede impactar en el sistemas financiero del Estado.

Cabe destacar que este lunes el sector de trabajadores, jubilados y pensionados marchará desde Parque Carabobo hasta Plaza Caracas para exigir mejoras salariales.

¿Qué dijo el economista sobre un aumento salarial a $100?

Para el economista, la propuesta de elevar el salario mínimo a 100 dólares mensuales es "totalmente inviable"

Doval advirtió que esta medida podría colapsar el sistema financiero del Estado debido a la falta de respaldo en divisas.

Para evitar ciclos inflacionarios, Doval propuso que cualquier ajuste salarial debe estar vinculado a la productividad real y respaldado por ingresos sostenibles. También enfatizó la importancia de implementar políticas económicas responsables y de monitorear continuamente las estrategias para garantizar la estabilidad económica.

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