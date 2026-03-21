Aumento salarial en Venezuela: así harán su reclamo los maestros

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En los últimos días se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo con el gobierno venezolano, organizaciones y las autoridades correspondientes para acordar un posible aumento salarial en Venezuela.

Tras varias propuestas presentadas por diferentes sectores de la economía del país, en esta oportunidad, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) concovocó a una protesta nacional para el lunes 23 de marzo.

Aumento salarial en Venezuela

A través de sus canales oficiales de difusión, la FVM convocó a la movilización para "exigir" la "restitución" de varios pagos a la comunidad de maestros del país.

De acuerdo con el escrito de la federación, "nos movilizaremos nuevamente este 23 de marzo para exigir a las autoridades la restitución de nuestros beneficios, salarios y pensiones".

Punto de encuentro en Caracas

En este sentido, indica que la movilización del lunes 23 de marzo en Caracas, saldrá desde Parque Carabobo, a las 9 de la mañana, con destino a Plaza Caracas.

Asimismo, señala que se dirigen a la Inspectoria del Trabajo y el llamado es movilizarse a las inspectorias de los diferentes estados del país, con la misma solicitud "salarios y pensiones dignas".

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