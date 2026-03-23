Ministra de Educación Universitaria se pronuncia sobre las demandas salariales en el sector: "las reconozco"

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La recientemente designada como ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juán, emitió un comunicado este 22 de marzo, en el que se refirió a las demandas salariales que hacen profesores y demás trabajadores de este sector.

La profesional de la educación, aseguró que hará todo el esfuerzo que sea necesario para avanzar en el bienestar de toda la comunidad universitaria. Adelantó que las puertas están abiertas para todos los sectores demandantes.

"Conozco y reconozco las demandas del sector. Haremos todo el esfuerzo necesario para avanzar, de manera real y sostenida, en el bienestar de toda la comunidad universitaria: docentes, estudiantes, personal administrativo y obrero", expresó San Juán a través de un comunicado.

Marcha este 23 de marzo para solicitar aumento salarial

Este lunes, diversas organizaciones gremiales y sindicales (lideradas por la APUCV, la Coalición Sindical Nacional y gremios de la salud) han convocado una movilización en el centro de Caracas y varios estados del país.

El motivo principal de la actividad es entregar un pliego de exigencias ante el Ministerio del Trabajo, aprovechando que hoy se reúne la Comisión Tripartita, que evalúa un posible aumento de salario de cara al 01 de mayo.

Sin embargo, reportes en redes sociales, señalan que piquetes de la PNB impiden el libre paso de la marcha que tiene como destino final la sede del Ministerio del Trabajo.

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