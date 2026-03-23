Caracas: trabajadores que marchaban hacia el Ministerio del Trabajo denuncian hostigamiento

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Trabajadores y jubilados protagonizaron una nueva protesta en el centro de Caracas para exigir aumentos salariales y pensiones dignas.

La movilización recorrió varias avenidas de la capital, con consignas en rechazo a los bajos ingresos que, aseguran, no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Al intentar avanzar hacia zonas clave del centro, los manifestantes se encontraron con un fuerte despliegue de seguridad que limitó su paso, especialmente en sectores como Bellas Artes y La Candelaria.

Por su parte, el dirigente opositor César Pérez Vivas denunció actos de intimidación contra los participantes, señalando que reclamar mejores condiciones representa una necesidad urgente para la población. Además, cuestionó las restricciones a las protestas.

Los participantes insistieron en que los salarios actuales son insuficientes frente al alto costo de vida. Asimismo, organizaciones sindicales advirtieron que estas movilizaciones forman parte de una serie de acciones que se han intensificado recientemente en el país.

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