Gobierno activa página para consultar los fondos soberanos: ¿En qué se usaron los primeros ingresos?

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El Gobierno Nacional activó a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el portal web Transparencia Soberana, donde los venezolanos podrán hacer seguimiento a los recursos que ingresan al país y su desembolso.

La página web www.transpareciasoberana.gob.ve refleja dos fondos soberanos, el de Protección Social, que incluye recursos destinados a nómina (sueldos y salarios), bonificaciones, programas de salud, educación y vivienda y el de Infraestructura Nacional, que abarca recursos destinados a proyectos de transporte, infraestructura pública y energía.

De acuerdo con su última actualización, realizada el 13 de marzo de 2026, los recursos captados en el mes de marzo se destinaron al Fondo de Protección Social, específicamente, al ingreso mínimo integral de los trabajadores.

Es importante recordar que, el Sistema Patria realizó un ajuste al pago del Bono contra la Guerra Económica, pasando de 120 a 150 dólares, para los trabajadores de la administración pública.

Mientras que los jubilados recibieron un incremento de 21 dólares pasando a cobrar 131 dólares, con respecto al mes de febrero.

Fondos Soberanos

El pasado mes de enero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instruyó a su gabinete la creación de dos fondos soberanos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

Además, pidió la habilitación de una plataforma tecnológica, para dar transparencia en el uso de esos recursos y "quede libre de burocracia, corrupción e indolencia".