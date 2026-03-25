Vuelos a 120 dólares: Conviasa anuncia nueva conexión directa

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La aerolínea estatal Conviasa continúa con los planes de expansión de su red de destinos nacionales para este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, la compañía anunció que a partir del próximo 15 de abril quedará formalmente inaugurada una nueva ruta.

Conviasa anuncia nueva conexión directa

La conexión trabajará de forma directa entre Caracas y Barcelona, estado Anzoátegui.

Uno de los principales atractivos de esta nueva frecuencia es el costo de lanzamiento.

Los viajeros podrán adquirir sus boletos de ida y vuelta desde los 120 dólares.

Esta tarifa busca incentivar el flujo de pasajeros hacia el oriente del país, facilitando tanto el turismo como los viajes de negocios entre la capital y una de las zonas industriales más importantes del país.

Para la adquisición de los boletos, Conviasa ha habilitado los siguientes canales:

Página web: www.conviasa.aero

Centro de Atención: 0500-2668427

Oficinas comerciales: Disponibles en los principales aeropuertos del país.

Este anuncio se produce en un momento de reactivación del sector aeronáutico venezolano, donde la conectividad interna es clave para la dinámica económica que impulsa el Ejecutivo nacional bajo la nueva gestión del Ministerio de Transporte.

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