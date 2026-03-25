Denuncia viral en TikTok llega a la Asamblea Nacional: abren investigación a estacionamientos privados

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En los últimos días se han viralizado en redes sociales denuncias por parte de conductores que rechazan el cobro excesivo en estacionamientos privados de Caracas. Uno de los casos más virales, es el de una mujer a quien le cobraron $6 por estacionar su auto en el centro comercial Sambil Chacao.

En el video, la denunciante sugiere que, es más económico moverse en moto taxi que le cobran $4 ida y vuelta.

"Por eso es que los centros comerciales están todos pelados, porque son unos abusadores", sentenció la mujer a través de su cuenta en TikTok.

En algunos casos, conductores han señalado que las tarifas en estacionamientos pueden llegar a los $10.

Asamblea Nacional abre investigación

Este 24 de marzo, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el primer Vicepresidente de la AN, Pedro Infante, propuso revisar las tarifas de estacionamientos privados tras recibir múltiples denuncias por cobros desmesurados y el uso de "tarifas planas" ilegales en divisas.

“Queremos proponer que la Comisión de Administración y Servicios, que le corresponde este tema de los servicios, pueda hacer una coordinación con el Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, con el Ministerio de Comercio, que lleva el tema de la protección al consumidor, entre otros, y podamos avanzar en revisar, corregir, fiscalizar y tomar las acciones ajustadas a la ley que permitan proteger a nuestro pueblo con el pago excesivo que se tiene con el precio de los estacionamientos", indicó el diputado.

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, se refirió a la denuncia de la conductora, cuyo video rápidamente se hizo viral, y designó una comisión para la investigación.

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