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El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigentes para hoy miércoles 25 de marzo, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

La moneda estadounidense se cotiza en 432,66 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras tanto, el euro se tasa en 536,09 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

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