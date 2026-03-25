Asamblea Nacional investigará tarifas de estacionamientos privados

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La Asamblea Nacional (AN) anunció este martes el inicio de una investigación exhaustiva sobre las tarifas que cobran los estacionamientos privados en el país.

La propuesta, presentada por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, surge como respuesta a una ola de denuncias sobre cobros excesivos e irregularidades en el servicio.

Durante la sesión ordinaria, Infante subrayó que los ciudadanos han manifestado su inconformidad con los precios impuestos, especialmente en centros comerciales y edificios de oficinas.

“Ha habido varias revisiones de estacionamientos que cobran tarifas planas de 3,5 y hasta 8 dólares. Además, imponen el cobro en divisas y, en muchos casos, han eliminado arbitrariamente las tarifas por hora”, enfatizó el parlamentario.

Orden de investigación perentoria

Ante la gravedad de las denuncias, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instruyó a la Comisión de Administración de Servicios iniciar las averiguaciones de inmediato y presentar un informe detallado en el menor tiempo posible.

“No puede ser que los ricos quieran ser ricos rápida y descaradamente, metiendo la mano en el bolsillo a la gente”, dijo Rodríguez.