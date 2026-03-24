Inameh advierte: estas son las horas "prohibidas" para estar bajo el sol por fenómeno de declinación solar

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El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, explicó el fenómeno de declinación solar y su impacto en el clima nacional.

Al respecto, precisó que Venezuela ha iniciado un ciclo de 45 días de calor intenso debido al fenómeno de la declinación solar, tras el equinoccio de primavera.

Por lo que los rayos del sol impactarán de manera perpendicular sobre el territorio nacional.

Ante este escenario, el organismo exhorta a los venezolanos, especialmente a los temporadistas de Semana Santa, a extremar las medidas de hidratación y evitar la exposición solar en las horas críticas del día.

Inameh advierte: Estas son las horas "prohibidas" para estar bajo el sol

Según explicó Zambrano en entrevista para VTV, desde el pasado 21 de marzo la incidencia del sol comenzó a ser más directa.

Este proceso se originó en el estado Amazonas y se desplazará progresivamente hacia el norte del país durante el próximo mes y medio.

Esto significa que las temperaturas máximas que hemos sentido recientemente son apenas el inicio de un periodo seco más riguroso.

La "regla de oro" del Inameh para estas semanas

Para minimizar riesgos a la salud como golpes de calor o deshidratación, el instituto estableció una serie de recomendaciones:

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Mantener el consumo de líquidos de manera constante, incluso sin sentir sed.

Uso de ropa ligera, gorras y protectores solares, especialmente en zonas de playa y llanos donde la radiación es más fuerte.

Zambrano recordó que el instituto emite pronósticos cada seis horas y mantiene un monitoreo las 24 horas para informar cualquier cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

“El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es el único autorizado para la divulgación de información y nosotros cumplimos con mantener a todo nuestro pueblo informado a través de nuestra red social”, agregó según el reporte en NDP.

Asimismo, señaló que uno de los puntos críticos abordados fue la relación directa entre el calor y la propagación de incendios forestales.

De esta manera, informó que el Inameh trabaja en conjunto con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para vigilar los mapas de riesgo, ya que la sequía actual facilita que la vegetación sea más vulnerable ante las altas temperaturas.

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