Estiman que para esta fecha los rayos solares caerán directamente sobre Caracas: recomendaciones

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El viceministro y meteorólogo José Pereira ha informado en una entrevista en el programa Al Instante de Unión Radio que los próximos 45 días serán de calor intenso, con un evento clave marcado en el calendario para el 15 de abril.

No es solo una sensación térmica; es un evento astronómico, llamado equinoccio de primavera, donde los rayos solares están comenzando a incidir de manera perpendicular (directa) sobre nuestro territorio.

El 15 de abril, los rayos caerán directamente sobre Caracas y todas las ciudades al norte del país

Se esperan registros de hasta 40°C en zonas como Amazonas, Bolívar, Táchira y Apure. En la capital, el termómetro también sentirá un repunte importante.

De acuerdo a los expertos, esta ola de calor se mantendrá por más de un mes.

¿Qué hacer?

Las autoridades y el INAMEH recomiendan blindarse contra la deshidratación y el golpe de calor:

Evita la exposición directa al sol entre las 11:00 AM y las 3:00 PM .

Bebe agua a intervalos regulares. No esperes a tener sed , porque para entonces ya hay un grado de deshidratación.

Usa ropa liviana, holgada y de colores claros. El exceso de ropa oscura atrapa el calor y acelera la pérdida de líquidos.

No salgas sin protector solar, gorras, sombreros o sombrilla.

Lleva una toalla pequeña, humedécela y póntela en el cuello para refrescar la temperatura corporal rápidamente.

Cierra cortinas y persianas durante el día para que el sol no caliente las habitaciones. Abre todo de noche para que circule el aire fresco.

Disminuye el uso de aparatos que generen calor y apaga luces innecesarias; esto también ayuda a estabilizar el sistema eléctrico nacional bajo esta carga.

Chequea constantemente a niños, adultos mayores y mascotas. Los animales y las aves son extremadamente sensibles a estos cambios.

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