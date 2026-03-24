Delcy Rodríguez oficializa comisión que viajará a EEUU: detalles

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes 24 de marzo de 2026 el envío de una delegación diplomática de alto nivel a Washington D.C.

La misión, que partirá esta misma semana, tiene como objetivo iniciar formalmente una "nueva etapa de diálogo" con el gobierno de los Estados Unidos (EEUU), buscando normalizar las relaciones bilaterales y consolidar los acuerdos energéticos y políticos que han venido gestándose en los últimos meses bajo la mirada de la comunidad internacional.

"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido por VTV.

En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de EEUU, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela.



"Le hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía", expresó Rodríguez.

Se debe recordar que este lunes 23 de marzo de 2026, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a referirse a Delcy Rodríguez como "presidenta electa" de Venezuela.

Durante una intervención centrada en la actual crisis con Irán, el mandatario utilizó la relación bilateral con Caracas y los acuerdos energéticos alcanzados con la administración de Rodríguez como el estándar de éxito que busca replicar en otras naciones.

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