Ingresos petroleros de Venezuela: BCV revela cifra que impacta a la economía nacional

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El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que las exportaciones de petróleo del país cerraron 2025 con 18.212 millones de dólares, lo que refleja un incremento mínimo de 0,87% respecto a 2024.

Aunque el crecimiento anual fue moderado, el dato destaca por la relevancia del petróleo como principal fuente de ingresos y divisas de la economía nacional.

Incremento significativo en el último trimestre

El comportamiento del sector petrolero fue más dinámico durante el cuarto trimestre del año, cuando los ingresos por exportaciones pasaron de 389 millones a 1.620 millones de dólares, registrando un aumento del 320% en comparación con el trimestre anterior. Este repunte trimestral resalta la recuperación operativa en momentos clave del año.

En contraste, las importaciones totales del país cerraron el cuarto trimestre en 4.400 millones de dólares, un descenso de 7,3% frente al trimestre previo de 2024. Durante todo el año, las importaciones sumaron 17.900 millones de dólares, representando un incremento de 4,6% respecto a 2024, impulsado principalmente por la demanda de bienes esenciales.

El BCV reportó que la cuenta corriente de Venezuela cerró 2025 en 3.320 millones de dólares, un aumento de 41,71% frente a 2024, cuando fue de 2.350 millones.

Durante el último trimestre de 2025, la cuenta corriente alcanzó 1.620 millones de dólares, un incremento de 32% respecto al trimestre anterior, demostrando la recuperación de los indicadores externos y el aporte clave del sector petrolero.

Petróleo sigue siendo eje económico

A pesar del crecimiento moderado anual, el petróleo mantiene su posición central en la economía venezolana, siendo la principal fuente de divisas. Los ingresos petroleros influyen directamente en la balanza comercial, en la capacidad de importar bienes y en la estabilidad económica general.

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