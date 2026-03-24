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La Asamblea Nacional (AN) autorizó este martes la designación de Arianny Seijo Noguera como nueva procuradora general de la República.

La sustitución se produce luego de la renuncia de Reinaldo Muñoz, según informó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

Otras decisiones de la Asamblea Nacional

En la sesión de este 24 de marzo, también se autorizó al diputado Mervin Maldonado a asumir la presidencia de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Rúben Darío Molina y Ramón Maniglia, también fueron autorizados por el parlamento, para asumir como embajadores de Nicaragua y Colombia, respectivamente.

Igualmente se prorrogó por 30 días el funcionamiento de la Comisión para la Ley de Amnistía y por 48 horas, al Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano.

Luego de la propuesta del diputado, Pedro Infante, se autorizó también investigar las tarifas en estacionamientos privados.

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