Reuters: aumenta circulación de dólares físicos en Venezuela, según el Departamento de Estado EEUU

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Durante el primer trimestre del 2025 el flujo de divisas disminuyó considerablemente en Venezuela, moneda extranjera que, como desde el mismo gobierno han reconocido, ha servido para dinamizar la economía dolarizada informalmente.

Este 24 de marzo, durante la conferencia CERAWeek celebrada en Houston, Estados Unidos; el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Calebb Orr, aseguró que, más dólares estadounidenses han circulado en los últimos dos meses en la economía venezolana que en todo 2025.

"Realmente estamos reiniciando la relación y ayudando a recuperar el país, a recuperar su economía, y estamos utilizando la inversión estadounidense para lograrlo", sostuvo.

Los fondos proceden de las ventas de petróleo, tras un acuerdo emblemático alcanzado este año entre Caracas y Washington para el suministro de petróleo venezolano.

La líder opositora, María Corina Machado, participará en esta edición de la conferencia energética CERAWeek, considerada la más importante del mundo.

Delcy Rodríguez convoca a inversionistas mundiales desde Miraflores

Este martes, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, encabezó un encuentro de alto nivel con inversionistas nacionales y extranjeros en el Palacio de Miraflores.

Durante la jornada, Rodríguez envió un mensaje de confianza a los mercados globales y aseguró que Venezuela ofrece actualmente las garantías políticas y legales necesarias para desarrollar inversiones de gran escala.

“Quienes crean que es un buen momento para invertir en el país, sepan que tienen garantías, estabilidad y tranquilidad para desarrollar su inversión ampliamente”, afirmó.

Este discurso busca disipar las dudas sobre la seguridad jurídica y posicionar a Venezuela como un territorio "abierto a los negocios" bajo el marco de la Ley Orgánica del Plan de la Patria.

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