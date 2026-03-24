Delcy Rodríguez convoca a inversionistas mundiales desde Miraflores

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Este martes, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, encabezó un encuentro de alto nivel con inversionistas nacionales y extranjeros en el Palacio de Miraflores.

Durante la jornada, Rodríguez envió un mensaje de confianza a los mercados globales y aseguró que Venezuela ofrece actualmente las garantías políticas y legales necesarias para desarrollar inversiones de gran escala.

“Quienes crean que es un buen momento para invertir en el país, sepan que tienen garantías, estabilidad y tranquilidad para desarrollar su inversión ampliamente”, afirmó.

Este discurso busca disipar las dudas sobre la seguridad jurídica y posicionar a Venezuela como un territorio "abierto a los negocios" bajo el marco de la Ley Orgánica del Plan de la Patria.

El encuentro contó con la participación de representantes de empresas ligadas a los motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Rodríguez reiteró que el modelo de empresas mixtas sigue siendo la vía principal para la participación extranjera, permitiendo una sinergia entre el Estado y el sector privado en las áreas minera, industrial y comercial.

La mandataria argumentó que una licencia comercial no ofrece la certidumbre necesaria para una inversión a largo plazo, lo cual ejemplificó con el caso de la petrolera estadounidense Chevron, a la cual Washington le activaba y retiraba la licencia de manera intermitente.

Por lo que elevó la necesidad de que ambos gobiernos laboren para crear condiciones favorables para el desarrollo de las inversiones en el país a corto, a mediano y largo plazo.

Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva; la ministra de Petróleo, Paula Henao, y la ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

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