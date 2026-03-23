"Nos va muy bien": Trump vuelve a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

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Este lunes 23 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Delcy Rodríguez como "presidenta electa" de Venezuela.

Durante una intervención centrada en la actual crisis con Irán, el mandatario utilizó la relación bilateral con Caracas y los acuerdos energéticos alcanzados con la administración de Rodríguez como el estándar de éxito que busca replicar en otras naciones.

Para Trump, la comunicación fluida con la dirigente venezolana es la prueba de que un cambio de régimen puede generar resultados favorables para los intereses de la Casa Blanca.

“Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos va muy bien, nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán”, declaró el mandatario a la prensa.

Ya Trump se había referido a Delcy Rodríguez como la "presidenta electa" de Venezuela.

El mandatario estadounidense elogió la estabilidad alcanzada en la nación sudamericana bajo la actual gestión interina, asegurando que el país está "yendo de maravilla".

"Tenemos a una persona maravillosa como su presidenta electa, Delcy Rodríguez, y ella y su equipo han estado haciendo un trabajo fantástico trabajando con nosotros", afirmó Trump el pasado 5 de marzo de 2026.

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