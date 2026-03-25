¡Protesta en Caracas! Trabajadores, estudiantes y gremios anuncian nuevas medidas: sepa más

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Este 25 de marzo, trabajadores, estudiantes y gremios se concentraron en la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas para exigir un aumento de salarios y pensiones.

La movilización se realizó luego de una asamblea en la Plaza del Rectorado, donde se definieron los puntos de encuentro y las rutas de la protesta, con el objetivo de visibilizar las demandas del sector laboral y educativo ante el estancamiento salarial que afecta al país.

La protesta incluyó un recorrido hacia espacios cercanos al centro de Caracas, donde los manifestantes rodearon la Plaza Venezuela, evitando enfrentamientos directos con los piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desplegados para impedir su avance hacia el corazón de la ciudad. Los participantes enfatizaron que no caerán en provocaciones y mantendrán la movilización de forma pacífica.

Entre los reclamos principales se destacan la necesidad de ajustar los salarios públicos tras varios años sin aumentos significativos, la actualización de las pensiones y el respeto a las convenciones colectivas.

Los organizadores anunciaron que la movilización no termina con la jornada de este 25 de marzo, sino que continuará con una nueva convocatoria para el 9 de abril, con el recorrido desde la UCV hasta Miraflores, buscando llevar las demandas directamente al Ejecutivo nacional.

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