Estas son las zonas del país donde habrá chubascos: Inameh alerta sobre presencia de calima

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 26 de marzo de 2026 habrá chubascos en zonas de Venezuela, así como ciudades afectadas por la presencia de calima.

De acuerdo con el reporte del Inameh, predominará la estabilidad atmosférica en el centro y norte y se prevén lluvias con actividad eléctrica en otras regiones.

Pronóstico del Inameh 26 de marzo

Durante las primeras horas del día, el Inameh indicó que prevalecerá el cielo de parcial a despejado en gran parte de Venezuela.

Sin embargo, el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste provocará mantos nublados y lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, piedemonte andino, sur de Zulia, este de Miranda, La Guaira y Falcón.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables en el sur del país debido a efectos convectivos locales.

El Inameh advierte sobre abundante nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en Amazonas, sur de Bolívar, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba.

De igual forma, se esperan lluvias débiles en Sucre, los Andes, Zulia y el este de Miranda.

Además, alertó que en varias zonas urbanas del país persiste la presencia de calima.

Este fenómeno, sumado al descenso de aire seco en las capas medias de la tropósfera, mantiene una atmósfera potencialmente estable, pero con visibilidad reducida en ciertos sectores.

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