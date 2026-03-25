¡Prepara el paraguas! Inameh prevé chubascos y descargas eléctricas en estas zonas del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió sobre un cambio en las condiciones del clima para las próximas horas.

De acuerdo con su pronóstico, se espera un incremento de la nubosidad que traerá consigo chubascos y ocasionales descargas eléctricas en horas de la tarde y noche, afectando principalmente al occidente, el sur y la zona costera del país.

Este pronóstico de lluvias ocurre en medio del fenómeno de declinación solar que ha elevado las temperaturas en todo el país.

Por lo que estas precipitaciones aisladas pueden generar un aumento en la humedad, lo que incrementará la sensación térmica de calor en las ciudades donde no llegue a llover con fuerza.

Pronóstico del Inameh

Según el Inameh, durante la mañana se estiman condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del país, prevaleciendo cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas.

Asimismo, se podrían presentar algunos eventos de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en áreas de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, sur de Amazonas, Delta Amacuro, los Andes y Zulia; sin descartar nubosidad estratiforme con lluvias aisladas en Monagas, Sucre, Miranda y Falcón.

En horas de la tarde y noche en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, los Andes y Zulia, se prevé un incremento en la cobertura nubosa, propiciando cielo nublado con chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se espera cielo parcialmente nublado en horas de la mañana. En horas de la tarde-noche se descartan algunas precipitaciones dispersas.

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