Giro diplomático: Delcy Rodríguez renueva piezas clave en el Gabinete y las Naciones Unidas

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Este miércoles 25 de marzo de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una reestructuración estratégica en carteras clave.

A través de su canal oficial en la red social Telegram, la mandataria dio a conocer dos nuevas designaciones.

Designan a Johann Álvarez en Comercio Exterior y a Coromoto Godoy para la ONU

El economista Johann Álvarez Márquez ha sido designado como el nuevo Ministro de Comercio Exterior, con la misión de dinamizar la economía productiva y diversificar las exportaciones.

"Asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales", acotó en la publicación.

Por su parte, la diplomática Coromoto Godoy deja el ministerio para asumir la Representación Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, sustituyendo a Samuel Moncada, quien estuvo al frente de esa misión desde 2017.

"Confiamos en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales", escribió Rodríguez.

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