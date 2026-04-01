Delcy Rodríguez: Pido a las iglesias que se sumen a sanar las heridas de los venezolanos

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Desde la Basílica de Santa Teresa como previa a la procesión del Nazareno de San Pablo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a todas las instituciones religiosas del país para que se conviertan en agentes de sanación y reencuentro durante esta Semana Santa 2026.

Rodríguez enfatizó que su petición diaria se enfoca en el retorno a la armonía familiar y social, elevando oraciones para que las bendiciones alcancen los corazones de todos los ciudadanos sin distinción.

En tal sentido, la alta funcionaria instó a las iglesias a sumar esfuerzos desde la fe para erradicar sentimientos negativos que han afectado la convivencia en años recientes.

“Pido que todas las iglesias desde la fe se sumen a sanar heridas, a sanar corazones; que no haya odio, no haya intolerancia y que sea el amor, la convivencia y el reencuentro lo que nos permita vivir en paz, en armonía y en hermandad”, expresó la Vicepresidenta.

"Aliviar la cruz de Venezuela"

Haciendo uso de la simbología cristiana de la pasión de Cristo, Rodríguez comparó los desafíos actuales de la nación con el sacrificio de la cruz, pidiendo un esfuerzo colectivo para aliviar las cargas del país.

Manifestó su deseo de que Venezuela pueda "respirar en paz" y en tranquilidad, logrando una estabilidad que beneficie la felicidad del pueblo.

Además, subrayó que la comunión espiritual debe guiar a los ciudadanos hacia la defensa de la patria, su honor, identidad, independencia y libertad.

Finalmente, Delcy Rodríguez invitó a los venezolanos a unir sus oraciones en esta época de reflexión para consolidar una convocatoria nacional por el reencuentro.

"Todo lo mejor para Venezuela esta Semana Santa. Nuestras oraciones son para sanar a Venezuela", concluyó, cerrando su mensaje con un "amén" por la paz del país.